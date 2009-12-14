Євро на міжбанку падає

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9845/7,9995, до 12:00 ціни знизилися до 7,9815/7,9885. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9795/7,9870.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 12:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2657/0,2663, а до 12:00 звузився спред – 0,2658/0,2662. На час закриття ціни знизилися до 0,2655/0,2658. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1000 (+0,0999).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4600/1,4680. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7035/11,7275, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,7010/11,7150. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні встановилися на рівні 11,6875/11,6995.