Учені розшифрували генетичний код ракових клітин

09:31, 17 грудня 2009
Суспільство
4515 0

Куріння - російська рулетка 

Генетики заявляють, що їм вдалося повністю розшифрувати генетичний код двох найпоширеніших онкологічних захворювань - раку шкіри і легенів.

За словами представників фонду Wellcome Trust, це відкриття може зробити революцію в профілактиці і лікуванні ракових захворювань. Воно дозволить не тільки визначати наявність пухлини на ранішій стадії за наслідками аналізу крові, але й допоможе при розробці нових ефективніших ліків.

Учені в усьому світу зараз працюють над каталогізацією генів, у яких можуть відбуватися мутації при розвитку ракової пухлини в різних органах.

У Британії вивчають рак грудей, в Японії - печінки, в Індії - ротової порожнини, в Китаї - рак шлунку, а в США - мозку, яєчників і щитовидної залози.

За словами експертів з Міжнародного консорціуму з вивчення генома раку, на завершення цієї величезної роботи піде ще щонайменше п`ять років і сотні тисяч доларів.

Але як тільки її буде закінчено, говорить професор Майкл Страттон, який очолює британську групу учених, вона відразу ж дасть свої плоди.

"Ці каталоги змінять наше уявлення про рак - про кожен конкретний випадок, - говорить він. - Визначивши всі гени раку, ми зможемо розробити нові ліки, що впливають на конкретні гени-мутанти".

Також з`явиться можливість розробити методику аналізу крові, здатну виявляти у здорових дорослих людей генетичну схильність до раку.

Учені виявили в ДНК клітини пухлини, яка розвинулася через рак шкіри, - меланоми - більше 30 тисяч помилок генетичного коду, причому практично всі з них були викликані надмірною дією сонячного випромінювання.

У ДНК раку легенів генетики налічили 23 тисячі помилок - в значній мірі спровокованих дією тютюнового диму.

З цього учені зробили висновок, що у середнього курця на кожні 15 викурених сигарет випадає по одному порушенню генетичного коду.

Незважаючи на те, що багато з цих порушень можуть бути цілком нешкідливими, деякі в результаті приводять до розвитку раку.

Один з експертів, що проводили дослідження, Пітер Кемпбелл, порівняв куріння з грою в російську рулетку.

"Більшість мутацій припадуть на ту частину генома, що не несе важливої інформації, проте деякі з них потраплять у потрібне місце і спровокують виникнення раку", - говорить він.

При цьому, за його словами, люди, що кидають палити, зменшують імовірність захворіти на рак легенів, оскільки рано чи пізно клітини, що містять мутовані гени, будуть замінені новими.

ВВС

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter