Ахметова і Крутого не пустять до дитбудинків через карантин

Президент ФК «Шахтар», бізнесмен Рінат АХМЕТОВ і відомий російський композитор Ігор КРУТОЙ жалкують, що не зможуть завтра, в день Святого Миколая, за традицією, яка триває вже 9 років поспіль, відвідати дитячі будинки, проте обіцяють зробити це найближчим часом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

У фонді нагадали, що щороку 19 грудня Р.АХМЕТОВ та І.КРУТОЙ обов`язково їздять у гості до дітей. На жаль, цього року, за день до свята, плани порушила епідемічна обстановка, що загострилася у Донецьку і області.

Так, 17 грудня в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА прийняла постанову «Про введення профілактичних заходів для припинення розповсюдження захворюваності на ГРВІ та грип». На підставі цього документа відвідини шкіл-інтернатів заборонено, щоб не піддавати ризику здоров`я дітей.

Тому завтра Р.АХМЕТОВ та І.КРУТОЙ не можуть поїхати до дітей, пояснили у прес-службі фонду, однак наголосили, що вони обов`язково виконають свої обіцянки і приїдуть у гості до сім`ї ХОМИНЕЦЬ, яка виховує 6 прийомних дітей, а також до 69-ти вихованців дитячого будинку «Проліски».

Коментуючи ситуацію, що створилася, Р.АХМЕТОВ висловив жаль, що не зможе завтра відвідати дитячі будинки.

За інформацією прес-служби, добродійну допомогу до дня Святого Миколая від фонду «Розвиток України» вже доставлено прийомним дітям і вихованцям дитячих будинків.