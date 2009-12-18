Ющенко за заборону полювання

21:47, 18 грудня 2009
Суспільство
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"Віктор Федорович мені декілька разів розповідав"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за заборону полювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з жителями Вінниці.

На запитання, яке хобі у лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказав, що В.ЯНУКОВИЧ займається мисливством.

“Віктор Федорович мені декілька разів розповідав, як сікача завалює, а для мене алергія”, - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що такі захоплення не можуть мати підтримку у суспільстві, і взагалі він проти полювання.

 

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