Ющенко за заборону полювання
21:47, 18 грудня 2009Суспільство
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"Віктор Федорович мені декілька разів розповідав"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за заборону полювання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з жителями Вінниці.
На запитання, яке хобі у лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказав, що В.ЯНУКОВИЧ займається мисливством.
“Віктор Федорович мені декілька разів розповідав, як сікача завалює, а для мене алергія”, - зауважив Президент.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що такі захоплення не можуть мати підтримку у суспільстві, і взагалі він проти полювання.
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