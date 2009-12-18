Ющенко за заборону полювання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за заборону полювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з жителями Вінниці.

На запитання, яке хобі у лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказав, що В.ЯНУКОВИЧ займається мисливством.

“Віктор Федорович мені декілька разів розповідав, як сікача завалює, а для мене алергія”, - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що такі захоплення не можуть мати підтримку у суспільстві, і взагалі він проти полювання.