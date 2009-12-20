У Черновецького запевняють, що ціни на проїзд підвищувати не будуть

Ціни на проїзд в громадському транспорті столиці підвищуватись не будуть.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні цінової політики Київської міської державної адміністрації.

З метою покращання фінансового стану комунальних транспортних підприємств в умовах збереження діючих тарифів на послуги з перевезення пасажирів, а також для впорядкування існуючого різноманіття проїзних квитків, скасовано вартість деяких видів проїзних. Разом з тим, вартість квитків, що залишилися в обігу, не змінилася, зазначається в повідомленні.

Відповідне розпорядження міськадміністрації від 12.11.2009 № 1277 „Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 03.12.2009 за № 24/822», – йдеться у листі Головного управління цінової політики.

За словами начальника Головного управління Василя ЯСТРУБИНСЬКОГО, згідно з рішенням Київської міської ради, учням загальноосвітніх шкіл денної форми навчання надано право безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування, крім таксі та маршрутного таксі. А вартість проїзних квитків для учнів, яку визначено у розпорядженні, встановлено виключно для проведення розрахунків компенсаційних виплат з міського бюджету підприємствам транспорту.

Як заявили в Головному управлінні з питань цінової політики КМДА, питання підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським транспортом, який працює у звичайному режимі руху – наразі не розглядається.