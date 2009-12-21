У Києві через пошкодження магістральної труби підтопило будинки

У Києві через пошкодження магістральної труби діаметром 300 мм на вулиці Полярній в Оболонському районі було підтоплено три будинки і два залишились без холодної води.

Через сильний вилив води із труби вночі довелося евакуйовувати припарковані біля будинків 25 автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Пожежно-рятувальної служби міста Києва, повідомлення про затоплення житлових будинків в оперативно-диспетчерську службу столичного управління МНС надійшло вчора о 23.18. Пожежно-рятувальний підрозділ на місці встановив, що внаслідок пошкодження трубопроводу відбувається підтоплення житлових будинків та припаркованих поряд автомобілів по вул. Полярна, 6-а, 6-б та вул. Бережанській, 16-а.

О 4.15 пошкоджена магістральна труба була перекрита.

Для мінімізації наслідків аварії та евакуації підтоплених приватних автомобілів було задіяно 13 пожежних автомобілів. Одна частина займалась відкачуванням води з підвалів будинків, а інша за допомогою тросів відтягувала автомобілі.

Внаслідок події частково підтоплено один житловий будинок та без холодного водопостачання залишився будинок по вул. Бережанській, 8-є та дитячий садок №214 по вул. Бережанській, 14-а.