Пасажири рейсу Венеція – Київ 4-й день сидять в аеропорту

Більше 60 пасажирів з України вже четвертий день вимушені чекати в аеропорту Венеції свого вильоту до Києва.

Як повідомили "Делу" в авіакомпанії Wizz Air, в аеропорту Венеції залишається 61 пасажир рейсу №930 Венеція (Тревізо) – Київ. Рейс повинен був вилетіти до Києва ще вранці 19 грудня, проте через нельотну погоду він був відкладений до вечора. Пізніше з`ясувалося, що рейс був зовсім скасований, а 160-ти пасажирам було запропоновано перебронювати квитки на найближчі вільні рейси. Тільки частині пасажирів вдалося вилетіти до Києва 20 і 21 числа. Іншим як і раніше доводиться чекати вильоту 24, а то і 27 грудня.

Прислати новий борт за пасажирами авіакомпанія відмовилася. "Через сильні снігопади не працює багато аеропортів в Європі. З цієї причини, компанія Wizz Air не мала можливості прислати другий літак. Всі наші літаки по 4-5 годин не випускали з інших аеропортів. Наприклад, стояв аеропорт в Катовіце, Тревізо і Бергамо. З цієї ж причини, авіакомпанія Easy Jet, наприклад, відмінила 180 рейсів по всій мережі" - пояснює ситуацію, що склалася, Христина Косоноцька, керівник проектів PBN Company, що представляють інтереси Wizz Air в Україні.

Як вдалося з`ясувати, борт, який повинен був забрати пасажирів 19 грудня через негоду був вимушений приземлиться не в Тревізо, а в Мілані. Проте звідти він був направлений не за 160 українцями в аеропорту, а назад в Київ. Самі ж пасажири в цей час залишалися в невіданні в аеропорту. "Рейс відмінили і все. Про це ми дізналися з рядка на табло. Ніяких вибачень, ніякої інформації з боку авіакомпанії не було, як не було і представника Wizz Air, тільки дівчина в касі, до якої ми були вимушені простояти в черзі 2 години. Ми подзвонили в київський офіс, на всі запитання - хто забезпечить людей житлом і їжею, коли вони зможуть відлетіти до України і інше - в колл-центрі нам відповіли, що "у нас немає інформації, літак приземлився в Мілані", - розповідає пасажир нещасливого рейсу Дмитро.

Як стверджують в Wizz Air, пасажири, що все залишилися, одержали необхідне живлення, а так само були розміщені в готелях. Проте, за словами пасажирів нещасливого рейсу, у суботу і в неділю вирішити питання з поселенням в готель було просто ні з ким, з представників авіакомпанії в аеропорту був тільки касир, який заявив, що "Wizz Air Україна , - це одне, а Wizz Air це інше і ми не можемо допомогти". Вже в українському колл-центрі авіакомпанії пасажирам запропонували знайти готель вартістю до 50 євро. "Щоб нам компенсували витрати на готель і повернули гроші за квиток, ми повинні були заповнити заявку і відправити її разом з чеками факсом до Будапешта. Заявку розглянуть і тільки потім нам будуть або не будуть повернуті гроші", - пояснює ще один пасажир Георгій.

Ті з пасажирів, у кого не було грошей, залишилися просто на вулиці, адже італійська поліція просто вигнала людей з аеропорту. "Я встиг перебронювати квитки на четвер, 24 грудня, зараз з простроченою візою знаходжуся у наших земляків, які люб`язно погодилися мені допомогти", - розповідає Святослав, якому готель не дістався.

Як повідомили в Wizz Air, в найближчі два дні всі пасажири будуть в Україні. Багато хто з них має намір відстоювати свої права в суді.