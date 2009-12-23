Херсонська облрада запровадила "комендантську годину" для дітей
18:20, 23 грудня 2009Суспільство
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Ввечері на вулицю - тільки з дорослими
Херсонська обласна рада ввела обмеження на перебування дітей на вулиці без супроводу дорослих.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати облради ухвалили сьогодні.
Зокрема, внесено зміни до обласної програми боротьби з дитячою бездоглядністю і безпритульністю на 2006-2010 роки, затвердженої облрадою 17 березня 2006 року.
Облрада ввела обмеження на перебування дітей на вулиці без супроводу дорослих до 22.00, взимку – до 21.00. Контроль за виконанням рішення покладено на правоохоронні органи, державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Також облрада передбачила випуск спеціальної агітаційної продукції.
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