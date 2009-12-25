«Укрсоцбанк» і «Дельта Банк» об`єднали мережі банкоматів.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті «Укрсоцбанку».

Згідно з повідомленням, у результаті об`єднання мережа банкоматів «Укрсоцбанку» налічує 8,7 тис. одиниць, «Дельта Банку» - 74 одиниці.

Банками-партнерами «Укрсоцбанку» є ЗАТ «ПУМБ», АКБ «Правекс-банк», ВАТ АБ «Укргазбанк», АКІБ «УкрСиббанк», «Ощадбанк», ВАТ Банк «Фінанси та Кредит», КБ «Хрещатик», ВАТ «Родовід Банк», «УниКредит Банк», «Універсал Банк», «Дельта Банк» та інші.