Укрсоцбанк і Дельта Банк об'єднали мережі банкоматів
04:09, 25 грудня 2009Суспільство
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Офіційне повідомлення
«Укрсоцбанк» і «Дельта Банк» об`єднали мережі банкоматів.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті «Укрсоцбанку».
Згідно з повідомленням, у результаті об`єднання мережа банкоматів «Укрсоцбанку» налічує 8,7 тис. одиниць, «Дельта Банку» - 74 одиниці.
Банками-партнерами «Укрсоцбанку» є ЗАТ «ПУМБ», АКБ «Правекс-банк», ВАТ АБ «Укргазбанк», АКІБ «УкрСиббанк», «Ощадбанк», ВАТ Банк «Фінанси та Кредит», КБ «Хрещатик», ВАТ «Родовід Банк», «УниКредит Банк», «Універсал Банк», «Дельта Банк» та інші.
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