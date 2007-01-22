Синоптики прогнозують зниження температури

Завтра в Україні утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень у центральних та східних областях пройдуть невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, водночас сильні дощі очікуються на Закарпатті та в Карпатах, на високогір`ї з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла; в південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 16°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

24-25 січня зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. 24 січня в Україні, окрім південної частини, 25 січня у східних, південних областях та в Криму опади, переважно у вигляді дощу (вночі 24 січня у західних областях сильний дощ та мокрий сніг); на решті території без істотних опадів.

Вітер східний, південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 24 січня в Україні, 25 січня у східних областях, Криму та на узбережжі морів пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат та в Приазов’ї місцями 25 м/с.

Температура у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні Одещини та в Криму до 16° тепла; у східних областях вночі 24 січня від 1° морозу до 4° тепла, 25 січня 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла (у центральних областях місцями до 10° тепла), 25 січня у західних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

26-27 січня в Україні без істотних опадів, лише вночі 26 січня в Криму, Приазов`ї та східних областях сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем, у західних та північних областях невеликий сніг.

Очікується зниження температури вночі до 4-10° морозу, 27 січня місцями (крім Криму) при проясненнях до 12°, в Карпатах та на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень до 1-6° морозу; в Криму вночі до 2-7° морозу, вдень до 0-4° тепла (26 січня в Криму, Приазов`ї та східних областях вночі та вдень 1-7° тепла).

28 січня - 1 лютого утримається холодна погода, а 31 січня у західних областях, 1 лютого в Україні, крім східних областей, очікується підвищення температури вночі до 3° морозу - 2° тепла, вдень до 1-5° тепла (в Карпатах, на півночі Лівобережжя та східній частині вночі до 2-7° морозу, вдень до 0°).

28-29 січня невеликий сніг, в Криму та Приазов`ї сніг та мокрий сніг, лише вночі 28 січня в Україні переважно без опадів. 30-31 січня часом сніг, 1 лютого невеликий мокрий сніг.

Завтра у Києві та області буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

24-25 січня у столиці та області хмарно з проясненнями. 24 січня часом дощ, вночі з мокрим снігом, 25 січня без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла. Вітер східний з переходом на південно-західний 7-12 м/с, 24 січня місцями пориви 15-20 м/с.

26-27 січня без істотних опадів, лише вночі 26 січня невеликий сніг. Зниження температури вночі до 4-10° морозу, 27 січня при проясненнях місцями до 12 морозу, вдень до 1-6° морозу.