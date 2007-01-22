Іллю Кормільцева госпіталізували з діагнозом ”рак”

Ілля Кормільцев, поет, перекладач, голова видавництва "Ультра.Культура", автор текстів багатьох пісень відомого російського рок-гурту "Наутілус Помпіліус", госпіталізований в Лондоні у важкому стані. Повідомлення про його хворобу розміщене у понеділок на офіційному сайті очолюваного ним видавництва "Ультра.Культура".

Як повідомив кореспондента NEWSru журналіст Олександр Орлов, друг Іллі Кормільцева, він госпіталізований в Лондоні до шпиталю "Сент-Томас" з онкологічним захворюванням. Можливість перевезення хворого до Росії поки не розглядається, оскільки він "нетранспортабельний". За його словами, зараз Ілля Кормільцев проходить обстеження. Але він звернувся до друзів з проханням про фінансову допомогу.

За інформацією "Нового регіону", Кормільцев знаходився у столиці Великої Британії в тривалому відрядженні, і його перебування в Лондоні вже добігало кінця, коли він відчув себе погано і був госпіталізований. Після того, як у лікарні у Кормільцева узяли аналізи, британські медики діагностували у нього рак четвертої, незворотньої стадії, але готові надати поетові необхідну допомогу і зробити хіміотерапію, як тільки його стан трохи покращає. Сам він, за словами близьких, навіть не підозрював про хворобу, а біль у спині вважав радикулітом.

Ілля Кормільцев народився 26 вересня 1959 в Свердловську. Закінчив хімфак Уральського державного університету в 1981 році і з початку восьмидесятих писав тексти пісень для групи "Урфін Джюс" та інших виконавців. З 1983 року створював хіти для "Наутілуса Помпіліуса". У 1990 році випустив книжку віршів "Скованные одной цепью" з картинками В’ячеслава Бутусова.

В останні роки він перекладав багато творів сучасних іноземних авторів, зокрема, Мішеля Уельбека, Чака Паланика, і Уїльяма Берроуза.

На сайті "Ультра.Культура" у понеділок, разом з повідомленням про хворобу головного редактора, розміщено повідомлення про закриття видавництва, заснованого Кормільцевим у 2003 році. Інформація про це підтвердили в офісі видавництва. Офіційна причина закриття не називається.