Бандера зміг дати назву цілому народові - мовознавець

У Києві відбулася презентація книги «Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, захід відбувся у столичному Будинку архітектора.

«Людина – це, передусім, носій моральних цінностей і культури. Нація – це політично обрамлена кровно-духовна етноспільнота. Поза цими первнями людини і нації матимемо справу з істотою та населенням, або просто політично неідентифікованим згромадженням», - наголосила у ході презентації член політради Всеукраїнського об’єднання «Свобода», мовознавець Ірина ФАРІОН.

Вона підкреслила, що С.БАНДЕРА був надзвичайно сильною особистістю. ”Він став тим, хто у ХХ столітті зміг дати назву цілому народові, – бандерівці. Він став знаком Свободи і Незалежності поневолених українців. Нещадна, але одухотворена боротьба з окупаційними режимами перетворила Бандеру на сакрамент любові і ненависті. Тільки героїчні особистості здатні викликати таку високу напругу полярних почуттів. Де полярність – там життя. Де боротьба – там розвиток. Де позиція – там опозиція. У цьому сутність життя як творення і смерті, як забуття чи вічності. Він своїм мисленням і чином перетворив власну наглу смерть у життя його народу як нації”, - підкреслила І.ФАРІОН. На її думку, “націоналістичний рух покликаний культивувати цю історично обумовлену етнодуховність як невід’ємну передумову творення і розвитку нації”. Вона нагадала, що “25 травня 1958 року, за півтора року до власної загибелі, Степан Бандера виголосив промову над могилою вбитого Євгена Коновальця, окремі слова з якої змушують серце завмерти: «Розділені кордоном смерті, але з’єднані зв’язком віри, ідеї і любові – живі та померлі можуть собі взаємно помагати перед Богом і через Бога».