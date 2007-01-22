Після Помаранчевої революції чимало тернопільчан поверталися з-за кордону

22:30, 22 січня 2007
Суспільство
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...тепер забирають до себе дітей

Минулого року на Тернопільщину за системою міжнародних банківських переказів від заробітчан надійшло 150 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Іван СТОЙКО.

Він припустив, що чимала сума була доставлена в область небанківським шляхом, за його словами, “у панчохах”.

І.СТОЙКО констатував, що чимало людей, які виїхали на заробітки, не повертаються, а навпаки, забирають до себе своїх дітей, і ті здобувають освіту в навчальних закладах Італії, Іспанії чи Португалії. “На жаль, нам не вдалося повернути тих людей, як нам хотілося. Щоб вони працювали тут і піднімали нашу економіку. Але це не через те, що ми недопрацювали в області. Це через загальноукраїнську ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день”, – сказав І.СТОЙКО.

За його словами, після Помаранчевої революції з-за кордону поверталось чимало жителів області і, бачачи загальне піднесення, вірячи у стабільність, вели мову про ведення бізнесу у своїй рідній державі і започаткуванні власної справи. “Однак нинішня політична ситуація є нестабільною, тому з поверненням додому уже ніхто не спішить. Вони не вірять в сприятливі умови для своєї справи. Та й не тільки вони, а й інвестори. Тому це справа не лише нашої області, це справа всієї України”, – підсумував І.СТОЙКО.

 

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