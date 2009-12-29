Тимошенко розказала, чому вклади з Надра передають у Родовід

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про блокування Національним банком України процесу націоналізації банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на підсумковій прес-конференції у Києві.

«Ми по банку «Надра» рік не можемо в нього ввійти, тому що ці кола настільки між собою поєднані – Національний банк, ФІРТАШ, Секретаріат Президента, Партія регіонів, парламент. Ми б його вже давно націоналізували. Управляючого від уряду не хочуть там ставити. І тому ми зараз пішли на те, щоб просто забрати вклади людей в «Родовід Банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, навіть передача депозитів фізичних осіб з банку «Надра» до державного банку «Родовід» здійснюється дуже складно. «Навіть це нам не дають легко зробити в Національному банку. Сподіваюся, що днями ми вже всі процедури завершимо», - прогнозує Ю.ТИМОШЕНКО.