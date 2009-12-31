Набула чинності постанова уряду щодо "Бібліотеки - XXI"

Набула чинності постанова Кабінету міністрів, якою затверджено Концепцію Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI".

Про це повідомляє сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

Концепція передбачає створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека − XXI", яка забезпечить доступ до бібліотечних ресурсів за допомогою мережі Інтернет. Це дозволить підвищити ефективність використання, забезпечення доступності документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах.

Документом передбачається проведення моніторингу електронних бібліотечних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення.

Наступним кроком передбачається переведення в електронну форму документів, які зберігаються у Державному бібліотечному, Національному архівному та Музейному фондах, фонді Державного архіву друку державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та інших бібліотечних, архівних та музейних фондах.