У вдови модельєра Труссарді викрали сейф з коштовностями
23:34, 03 січня 2010Суспільство
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На 2 мільйони євро
У вдови знаменитого модельєра Ніколо Труссарді викрали коштовності на 2 млн. євро.
Сейф з ювелірними виробами напередодні був вкрадений з квартири 65-річної Марії Луїзи Гаваценні. Як повідомляє Sky News з посиланням на місцеві ЗМІ, крадіжка була здійснена в новорічну ніч, коли господиня квартири знаходилася в гостях. Злодії проникли в квартиру, розташовану на третьому поверсі, через балкон, відкривши двері за допомогою відмички. Сейф вагою близько 20 кг грабіжники виявили в одній з шаф і забрали з собою.
Зараз пошуком грабіжників займається міланська поліція, якій вдова Труссарді передала список викрадених ювелірних виробів.
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