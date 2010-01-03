У вдови модельєра Труссарді викрали сейф з коштовностями

У вдови знаменитого модельєра Ніколо Труссарді викрали коштовності на 2 млн. євро.

Сейф з ювелірними виробами напередодні був вкрадений з квартири 65-річної Марії Луїзи Гаваценні. Як повідомляє Sky News з посиланням на місцеві ЗМІ, крадіжка була здійснена в новорічну ніч, коли господиня квартири знаходилася в гостях. Злодії проникли в квартиру, розташовану на третьому поверсі, через балкон, відкривши двері за допомогою відмички. Сейф вагою близько 20 кг грабіжники виявили в одній з шаф і забрали з собою.

Зараз пошуком грабіжників займається міланська поліція, якій вдова Труссарді передала список викрадених ювелірних виробів.

РБК