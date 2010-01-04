У Дніпропетровську пограбували передвиборний штаб Гриценка

У Дніпропетровську пограбували регіональний передвиборчий штаб кандидата у президенти Анатолія ГРИЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини міського відділу міліції 2 січня. Як з’ясувалося, невідомий, зламавши металеві двері запасного входу, проник до приміщення штабу на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, звідки викрав системний блок і три монітора до комп’ютерів «Самсунг».

Будинок, у якому розміщено штаб, охороною не забезпечений.

Бабушкінський райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисників. Хід досудового слідства у кримінальній справі поставлено на контроль керівництва ГУМВС України в Дніпропетровській області.