"Посольство Боже" звільнило легкоатлетичний манеж у Києві

До легкоатлетичного манежу на Березняках у Києві, де тривалий час проводилися богослужіння Церкви "Посольство Боже", 9 січня заїдуть спортсмени.

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на рішення Київради про передачу будівлі манежу Федерації легкої атлетики Києва.

"Переговори велися з "Посольством" довго. Тепер у манежі розміститься Центр розвитку легкої атлетики", - повідомив газеті голова Федерації легкої атлетики Києва, депутат Київради Віктор ГРИНЮК.

За його словами, "Посольству" Київрада надала ділянку на Осокорках, де у великому наметі йдуть служби. Пастор Сандей АДЕЛАДЖА збирається будувати тут церковний комплекс із дитячими майданчиками й готелем. Ціна землі в цьому місці - близько 10 тис. доларів за сотку, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 року Київрада своїм рішенням передала 28 га території заводу "Вулкан" ЗАТ "НЕО ВІТА" для будівництва й обслуговування житлово-офісного торгового комплексу по вул. Регенераторній, 4, у Дніпровському районі столиці. Землю передано в довгострокову оренду - на 25 років.

Раніше, 24 березня 2009 року, фракція Блоку Віталія Кличка заявила, що виступатиме проти передачі 28 га землі столичного заводу «Вулкан» під забудову.

За даними Блоку Кличка, саме за цією адресою, на території заводу «Вулкан» уже декілька років невідомо на яких підставах працює добродійна їдальня «Стефанія». Депутати Блоку Кличка висловили думку, що дана територія може бути передана «Посольству Божому». При цьому в Блоці Кличка заявили, що до цього завод за останні три роки було доведено майже до банкрутства.