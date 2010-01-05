У Харкові вимагали виконання закону про соціальні стандарти

Сьогодні у Харкові близько 200 пенсіонерів, «чорнобильців» та інвалідів пікетували приміщення Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області з вимогами перерахування пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали транспаранти з написами: «Пенсійний фонд, віддай наші гроші», «Щоб Вона жила на одну пенсію», «Не дамо себе обікрасти!», «Юля, не юли!».

Учасники акції заявляли про неможливість жити на існуючі пенсії.

За даними організаторів, у пікетуванні взяли участь представники близько 15 громадських організацій Харківщини. Вони повідомили, що учасники акції підготували колективного листа на ім’я прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, головною вимогою якого є виконання прийнятого Верховною Радою закону про збільшення прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій в Україні.