Ющенко наказав прибрати колонію з монастиря

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду вжити заходів щодо вивільнення Шосткинською виправною колонією № 66 приміщень та споруд колишнього Гамаліївського Харлампієвого монастиря.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Враховуючи виняткову культурну та історичну цінність ансамблю пам`яток Гамаліївського Харлампієвого монастиря XVIII століття, що знаходиться у с.Гамаліївка Шосткинського району Сумської області, роль його засновників в історії українського державотворення та з метою належної охорони цієї видатної пам`ятки культурної спадщини України, Президент постановив Кабінету міністрів України вжити в установленому порядку заходів щодо вивільнення Шосткинською виправною колонією № 66 приміщень та споруд колишнього Гамаліївського Харлампієвого монастиря, дальшого утримання, використання та розвитку цього об`єкта як пам`ятки культурної спадщини України, а також опрацювати питання забезпечення прав релігійних громад щодо користування його культовими будівлями.

Також уряд має передбачати під час доопрацювання проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про державний бюджет на наступні роки кошти, необхідні для фінансування заходів, пов`язаних із реставрацією, реабілітацією, ремонтом та збереженням пам`яток ансамблю Гамаліївського Харлампієвого монастиря.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.