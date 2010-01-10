З хабарем затримано судмедексперта
11:45, 10 січня 2010Суспільство
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Повідомлення Чернігівщині
У Чернігівській області при одержанні 1500 дол. хабара правоохоронці затримали 30-річного судово-медичного експерта.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці гроші медик вимагав від мешканки Сумської області за видачу позитивного акту судово-медичного дослідження.
Прокуратурою Чернігівської області проти лікаря порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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