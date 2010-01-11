В Українському домі - баль Львівського Товариства "Меланка-2010"

З нагоди святкування Старого Нового року, свята Василя та Меланії 13 січня 2010 року в Українському Домі відбудеться зібрання членів та прихильників Львівського Товариства.

Програма заходу передбачає популяризацію українських обрядових свят. Акредитація представників телеканалів здійснюється за тел. (044) 529-38-39 та (067) 449-45-85.

БАЛЬ „МЕЛАНКА-2010” Місце: Київ, Український Дім, І і ІІ поверх

Час: з 19.00 год. 13 січня до 3.00 год. 14 січня 2010 р.

Організатор: Львівське Товариство у Києві

Продюсинг, режисура: народні та Б. Струтинського.

Учасники програми: колядує та віншує Національний гуцульський ансамбль пісні й танцю України «Гуцулія» та дитячий фольклорний колектив «Писанка» з м. Львів, оркестр Міністерства оборони та балетна група Київського театру оперети, аутентичні віншування та коляди з Бойківщині у виконанні фолькгурту «Бойківські барви» мешканців сіл Вовче та Верхне Синьовидне Турківського р-ну Львівської області, гурт «Отава» та саксофоніст Ігор Рудий, Дитячий етнографічний театр Львівського Товариства у Києві „Левеня”, гурт Корифеїв Українського театру на чолі з Лесем Задніпровським, Леся Горова, гумористична атракція у виконанні гурту «Тернопільські бабки», вокальний квартет «Гетьман», Меланка та Василь і ін. Зірки та зірочки української естради.

Звук, сцена, світло, екрани, відеозйомка: М. Шарварко

Сценографія, дизайн: В. Печуркін

Благодійні аукціони: кошти збираються на Дитячу програму Товариства з продажу картин майстрів пензля з Львівщини та картин з мозаїки о. Євгена Андрухіва на духовну тематику (кошти збираються на будову храму)

ЦЕРЕМОНІЯЛЬНА ЧАСТИНА (І поверх: 19.00 – 19.30)

Зустріч гостей, огляд виставок, аперитив, показ бальних танців, інформація про імпрезу, Указ короля Данила

ГОСТИНА (ІІ поверх: 19.30 – 21.30)

Урочисте засідання - бенкет. Виступ Голови Правління Львівського Товариства, Віце-Прем`єр міністра України Івана Васюника та офіційних осіб. Вручення почесної нагороди Товариства „Лапка Лева”. Святкові тости та віншування, колядники, дитяча Маланка, творчі привітання, а також кутя, пампухи,струдлі, завиванці, вергуни і …

БАЛЬНА ЧАСТИНА (І поверх: 21.45 – 23.59)

Баль з оркестрою та Зірками і зірочками української естради, конкурс на кращу танцювальну пару, Благодійний аукціон

ТРАДИЦІЙНА ЧАСТИНА (І-ІІ поверх: 23.59 – 00.30)

Дзвони Старого Нового Року.

Тост Василів.

СтароНоворічна лотерея.

ЗАБАВНА ЧАСТИНА (І поверх: 00.30 – 3.00)

Забавляє гурт «Отава» та саксофон І. Рудий та ін.

P.S.Можливі зміни

Довідка: Громадська організація “Львівське Товариство” об`єднує у Києві понад 1000 земляків. Основною метою діяльності Товариства є консолідація зусиль вихідців з Львівщини для сприяння економічному, культурному та духовному піднесенню України та Львівського регіону, об`єднанню можливостей та інтересів членів Товариства для їх вільного інтелектуального та творчого розвитку.