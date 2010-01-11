У Черкаській області адвокат переписала на себе спадок клієнта
13:15, 11 січня 2010Суспільство
2257 0
Порушено кримінальну справу
У Черкаській області правоохоронці викрили працівницю адвокатського об’єднання, котра надала клієнту підроблені ухвали одного з районних судів і шляхом обману заволоділа його спадком у сумі 100 тис. грн. та 11 тис. дол.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Прокуратурою одного з районів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter