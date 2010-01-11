Тимошенко: Україна збудує завод з виробництва ядерного палива

Завод з виробництва власного ядерного палива в Україні має бути побудовано до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час всеукраїнської наради з питань розвитку ядерно-промислового комплексу України, що проводиться в Енергодарі.

«Ми віримо в те, що до 2012 року ми зможемо побудувати свій власний завод з виробництва ядерного палива», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що це конкретний термін для завершення будівництва заводу.

«Я впевнена, що ми завод з виробництва ядерного палива побудуємо, причому зі всіма компонентами, зі всіма сировинними підприємствами, які мають працювати, – тобто весь замкнутий комплекс», - сказала прем`єр-міністр.

Вона також повідомила, що на сьогоднішній день вже є підтвердження Казахстану про входження України до єдиного міждержавного центру зі збагачення урану.

«Останній саміт СНД пройшов не дарма в Криму, тому що саме там ми ставили питання про те, щоб вже було остаточно ухвалено рішення і щоб Україна увійшла до єдиного центру зі збагачення урану на території СНД (Міжнародний центр зі збагачення урану в Ангарську – УНІАН). Тут у нас ситуація рухається, і рухається нормально. Головне – навести лад у власній країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН уточнив, що Казахстан дав згоду на участь України в Міжнародному центрі зі збагачення урану наприкінці минулого року.

«Раніше ми одержали згоду від Росії, а наприкінці року була одержана нота від Казахстану. Зараз ми займатимемося оформленням всіх організаційних процедур», - сказав Ю.ПРОДАН.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 р. Кабміном державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 6,87 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

10 травня 2007 року Росія і Казахстан підписали угоду про створення Міжнародного центру зі збагачення урану, який планується організувати в Ангарську (Іркутська область) на базі Ангарського електролізного хімічного комбінату. Засновницькі документи про створення центру підписали в жовтні 2006 року російське ВАТ «Техснабекспорт» і НАК «Казатомпром». Запуск збагачувальних потужностей в рамках СП заплановано на 2013 рік.

19 лютого 2008 року міністр палива і енергетики Ю.ПРОДАН заявив, що Україна розраховує на 10-процентну пайову участь в Міжнародному центрі зі збагачення урану. Він нагадав, що на сьогодні 49% в проекті належить російській стороні, 10% - Казахстану.