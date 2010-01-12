Ціна на золото досягла максимуму за місяць

Золото на торгах у понеділок збільшилося в ціні до максимальної за місяць позначки на тлі послаблення долара, який стимулює попит на метал як альтернативний об`єкт для інвестицій, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Bloomberg.

Впродовж торгів на Нью-йоркській товарній біржі лютневий ф`ючерс на золото подорожчав на 24,1 долара, або 2,1%, і піднявся в ціні до максимального з 8 грудня минулого року рівня 1163 долари за трійську унцію. Водначас під час торгів на Лондонській біржі металів спотова ціна на золото збільшилася на 1,8% і склала 1158,95 долара за унцію.

"Долар дешевшає до світових валют, - заявив глава відділу торгівлі валютою і металами MKS Finance SA Бернард Сін (Bernard Sin). - Новини з Китаю є достатньо позитивними для ринку, тому що інвестори можуть почати купувати золото як засіб захисту від інфляції".

На торгах у понеділок долар втратив в ціні щодо єдиної європейської валюти 0,7% - до 1,4503 долара за євро порівняно з 1,4409 долара за євро на попередніх торгах. Долар також подешевшав по відношенню до японської єни - до 92,64 єни за долар порівняно з 92,66 єни за долар на торгах у п`ятницю.