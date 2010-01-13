У Росії готові до виборів Президента України

Заступник директора українського філіалу Інституту країн СНД Денис ДЕНИСОВ очолив виборчу дільницю №78 у Москві на виборах Президента України.

Про це він повідомив власному кореспонденту УНІАН у Москві.

Д.ДЕНИСОВ зазначив, що є представником кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. А заступником голови виборчкому є представник кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА Олена МАРЧЕНКО. Загалом до складу комісії входять 21 чоловік.

За словами Д.ДЕНИСОВА, на даний момент готовність виборчої дільниці до виборів максимальна. «Завтра мають прийти бюлетені, і ми готові проводити вибори хоч відразу наступного дня», - сказав він.

Д.ДЕНИСОВ сподівається, що вибори в Москві пройдуть без порушень.

«Можна гарантувати, що вибори пройдуть у Москві без бруду, якщо не буде провокацій з боку опонентів. Від кандидата, якого я представляю, настрій такий – вибори повинні пройти зразково-показово», - сказав Д.ДЕНИСОВ.

Як повідомляв УНІАН, на території Росії взяти участь у голосуванні за обрання Президента України можна у Посольстві України в Москві або в чотирьох консульствах – в Санкт-Петербурзі, Тюмені, Ростові-на-Дону і Владивостоку. На виборчій дільниці №78 (м. Москва), яка охоплює 38 суб`єктів РФ, на консульському обліку перебувають близько 32 тисяч громадян України. По всій Росії, в цілому, зареєстровано близько 58 тисяч українських громадян.