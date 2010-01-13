П'яте штормове попередження з початку року оголосили в Криму

Штормове попередження оголошено на четвер в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, 14 січня на території автономії очікується сильний мокрий сніг з дощем, місцями - налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Це п`яте штормове попередження в Криму з початку року.