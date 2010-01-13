Українські банки «влетіли» на 28 мільярдів

За попередніми даними, збитки українських банків у 2009 році становили 28 млрд. грн. проти прибутків у 7,3 млрд. грн. у 2008 році. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків становили 143,1 млрд. грн., з них: відсоткові доходи - 121,2 млрд. грн. (або 84,7% загальних доходів), комісійні доходи - 16,2 млрд. грн. (11,3%).

Витрати банків становили 171,1 млрд. грн., з них: відсоткові витрати - 66,6 млрд. грн. (або 38,9% загальних витрат), відрахування в резерви - 65,4 млрд. грн. (38,2%), комісійні витрати - 3 млрд. грн. (1,7%).

Станом на 1 січня 2010 року, активи банків становили 890,7 млрд. грн., загальні активи - 1001,9 млрд. грн. Значну частину загальних активів становлять кредитні операції - 74,6%.

Зобов`язання українських банків на початок 2010 року становили 764,5 млрд. грн. Кошти фізичних осіб - 210,1 млрд. грн., або 27,5% загального обсягу зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 115,2 млрд. грн., або 15,1%. При цьому, термінові кошти становлять 155,3 млрд. грн., або 73,9% загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 54,8 млрд. грн., або 26,1%.

Станом на 1 січня 2010 року, власний капітал українських банків становив 126,2 млрд. грн., або 14,2% пасивів банків. При цьому сплачений зареєстрований статутний капітал становить 94,5% капіталу; направлені на збільшення статутного капіталу дивіденди - 0,3%; емісійні різниці - 5,0%; загальні резерви і фонди банків - 13,6%; результати минулих років - 0,5%; результати звітного року, які чекають на затвердження, - 0,03%; результати поточного року - (-22,2%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж і інвестицій в асоційовані компанії - 8,3%.

Станом на 1 січня 2010 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 182 банки, зокрема: 176 банків - акціонерні товариства (з них: 76 банків - відкриті акціонерні товариства, 1 банк - закрите акціонерне товариство, 99 банків – публічні акціонерні товариства), 6 банків - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стадії ліквідації перебувають 14 банків, з них 12 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 2 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.