Міліція затримала чоловіка, який заважав акції протесту біля Кабміну

Працівники столичної міліції сьогодні затримали чоловіка, члена однієї з громадських організацій, який заважав представникам столичного осередку Партії регіонів проводити біля Кабміну акцію протесту.

Як повідомили УНІАН у Печерському райуправлінні міліції Києва, під час акції до правоохоронців звернувся чоловік, який сказав, що він був побитий одним із молодиків.

Перевіряючи цю інформацію, нападника було затримано працівниками спецпідрозділу «Беркут», а потерпілого направлено на проходження судово-медичної експертизи.

Як наголосили в міліції, ніяких масових сутичок не було допущено.

Водночас, як стало відомо УНІАН, сьогодні вдень навпроти будівлі КМУ проводила акцію протесту проти діяльності уряду Київська міська організація Партії регіонів України.

Також неподалік від них свої акції проводили громадська організація «Антирейдерський союз» та правозахисна організація «Здоров’я нації».