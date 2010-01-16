Київ виплатив 8,625 млн. дол. за своїми єврооблігаціями 2004 року
04:17, 16 січня 2010Суспільство
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Повідомляє прес-служба банку «Хрещатик»
Київська міська рада 15 січня провела виплату 8,625 млн. дол. відсотків за облігаціями участі у кредиті, випущених столичною владою в 2004 році на загальну суму 200 млн. дол. під 8,625% річних.
Про це УНІАН повідомила прес-служба банку «Хрещатик», який виступив ко-менеджером і платіжним агентом цієї позики.
У банку нагадали, що облігації випущені строком на 7 років. Лід-менеджерами з цієї позики виступили Deutsche Bank (London Branch) і Morgan Stanley (Велика Британія).
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