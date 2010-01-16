Міліція обіцяє гроші за інформацію про розкрадачів ліфтів

Керівництво Мелітопольського міськвідділу міліції має намір виплачувати грошові премії за інформацію про розкрадачів ліфтового устаткування.

Як повідомив УНІАН заступник начальника ГУ МВС України в Запорізькій області - начальник Мелітопольського міськвідділу міліції Степан ГРИГОР’ЄВ, відповідне рішення прийняте у зв`язку зі зростанням на території міста числа фактів розкрадання ліфтового устаткування (зокрема трансформаторів для запуску ліфтів, яких із середини листопада 2009г. викрадено в Мелітополі вже понад 20 шт.).

"Грошова премія виплачуватиметься тому, хто надасть достовірну інформацію про осіб і місцезнаходження зловмисників, які здійснюють розкрадання ліфтового обладнання. Розмір такої премії визначатиметься залежно від ступеня цінності одержаної інформації, але однозначно становитиме не менше 1 000 грн.", - повідомив С.ГРИГОР’ЄВ.