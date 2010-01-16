Дільничним комісіям заборонено використовувати штамп "вибув"

Дільничним виборчим комісіям використовувати шамп “вибув” заборонено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Центральної виборчої комісії заявив голова Центрвиборчкому Володимир ШАПОВАЛ.

“ЦВК направила телеграми на місця, де вказано про те, що штамп “вибув” використовувати заборонено”, – сказав В.ШАПОВАЛ. Крім того, він зазначив, що жоден кандидат на пост Президента України не був знятий з ЦВК з реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Сумщині виявлено понад 8 тисяч виборчих бюлетенів, на який навпроти прізвища Анатолія ГРИЦЕНКА поставлено штамп “вибув”. Штаб кандидата також заявляє, що такі бюлетені були виявлені в Києві і на Луганщині.