Нацбанк не дає Тимошенко грошей з золотовалютних резервів

Національний банк України дотепер відмовляється надати уряду України із золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ в січні.

І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленість про це було досягнуто з МВФ.

«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було ухвалене, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до Мінфіну, до Нацбанку. Тим часом, воно не виконане Національним банком на жодну копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що механізм переказу коштів уряду дуже простий, а аргументи Нацбанку, які він використовує для пояснення відмови від процедури, не переконливі. «Механізм дуже простий, є кредитор, який свого часу надав позику. Йдеться про те, щоб частину цієї позики разом з активами і зобов`язаннями передати іншому позичальнику. Нацбанк мотивує відмову нібито невідповідністю закону про Національний банк і банки, і банківську діяльність, заявляючи, що це нібито нецільове використовування золотовалютних резервів. Це є не зовсім коректним тому, що, по суті, це є для Національного банку погашенням його зобов`язань перед МВФ. Тобто, він насправді не передає золотовалютні запаси, а передає активи і зобов`язання, тим самим, погашаючи свої зобов`язання перед МВФ», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому міністр відзначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ в січні були одержані за рахунок продажу ОВДП.

Коментуючи заяву Секретаріату Президента про те, що розрахунок за газ у січні став можливим завдяки втручанню у ситуацію Президента Віктора ЮЩЕНКА, І.УМАНСЬКИЙ сказав: «Все сталося на день раніше, ніж Президент втрутився у цю ситуацію. Але я дякую Президенту за те, що він дійсно не заважав проведенню цієї операції і підтримав її проведення вже на завершальному етапі».