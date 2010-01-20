Проти чиновників Дніпропетровської ОДА порушили кримінальну справу

У грудні 2009 року у Дніпродзержинську Дніпропетровської області посадовці одного з відділів управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації шляхом підробки документів незаконно одержали понад 200 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Дніпропетровської області, текст якого має у своєму розпорядженні ІА «Новий міст».

«У грудні 2009 року службовці адміністрації внесли у офіційні документи явно недостовірні відомості, на підставі яких незаконно дали добро на виконання підрядних робіт з озеленення скверу у Дніпродзержинську одним з приватних підприємств. В результаті цього до бюджету міста не потрапило 216 тис. грн.», - йдеться у повідомленні.

15 січня прокуратура Заводського району Дніпродзержинська, відповідно до ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службова фальсифікація, яка спричинила тяжкі наслідки), порушила кримінальну справу щодо вищезгаданих урядовців. триває слідство, зловмисникам загрожує 2-5 років позбавлення волі, а також позбавлення права посідати певні посади.