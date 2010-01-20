У Черновецького вирішили покласти на студентів прибирання снігу

Київська влада вирішили залучити до прибирання дворів від снігу та льоду в столиці студентів, яким виповнилося 18 років.

Як повідомили УНІАН прес-службі Київської міської державної адміністрації, таке рішення було прийнято на засіданні Постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у місті Києві, що проходило під головуванням міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Юнаків буде забезпечено необхідним знаряддям та проведено з ними інструктаж з техніки безпеки, зазначили в прес-службі.

Крім того, було вирішено залучити до ліквідації наслідків негоди будівельну техніку “Київміськбуду” та Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт (СУППР).