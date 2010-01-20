На Київщині п'яний міліціонер до смерті побив чоловіка
18:57, 20 січня 2010Суспільство
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Справу передано до суду
Прокуратура Рокитнянського району Київської області направила до суду кримінальну справу щодо капітана міліції Ставищанського райвідділу внутрішніх справ, який у стані алкогольного сп’яніння, перевищуючи повноваження, побив чоловіка, який невдовзі помер у лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.
Стосовно обвинуваченого обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Крім того, на ім’я начальника ГУ МВС України в Київській області прокуратурою внесено подання щодо посилення кадрової та виховної роботи з особовим складом, зокрема у Ставищанському райвідділі міліції.
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