На Київщині п'яний міліціонер до смерті побив чоловіка

Прокуратура Рокитнянського району Київської області направила до суду кримінальну справу щодо капітана міліції Ставищанського райвідділу внутрішніх справ, який у стані алкогольного сп’яніння, перевищуючи повноваження, побив чоловіка, який невдовзі помер у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Стосовно обвинуваченого обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Крім того, на ім’я начальника ГУ МВС України в Київській області прокуратурою внесено подання щодо посилення кадрової та виховної роботи з особовим складом, зокрема у Ставищанському райвідділі міліції.