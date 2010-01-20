Освячено будмайданчик майбутнього аеропорту у Львові

Сьогодні у Львові відбулося урочисте освячення території злітно-посадкової смуги та майданчику будівництва нового пасажирського терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Олександр ТАРАТУТА, генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА, представники корпорації «Азовінтекс» та «Альтіс-Холдинг».

Під час свого виступу на урочистій церемонії М.СЕНИК від себе особисто та від депутатів Львівської обласної ради подякував працівникам корпорації «Азовінтекс» за ту роботу, яку вони вже на сьогодні виконали, «незважаючи на складні умови, в яких їм доводиться працювати».

Голова облради побажав усім здоров’я, достатку і «щоб спільна праця увінчалася успіхом - здачею терміналу та злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Львів».

М.СЕНИК висловив впевненість у тому, що «після сьогоднішнього освячення роботи будуть вестися впевненіше, і всі гілки влади не будуть перетягувати на себе ковдру і об’єднають свої зусилля для досягнення спільної мети - побудови на Львівщині сучасних європейських повітряних воріт у Європу і проведення у Львові фінальних матчів Євро-2012».