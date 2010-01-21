9 іноземних фільмів претендують на Оскар (список)

Члени Американської кіноакадемії відібрали дев`ять картин із 65, які продовжать змагання за "Оскар" в номінації "Кращий іноземний фільм".

До півфіналу пройшли дев`ять стрічок: "Келин" (Казахстан), "Секрет у його очах" (El Secreto de Sus Ojos, Аргентина), "Самсон і Даліла" (Samson & Delilah, Австралія), "Світ великий і спасіння приховане скрізь" (Свет`т е голям і порятунок дебне отвсякъде, Болгарія), "Пророк" (Un Prophete, Франція), "Молоко скорботи" (La teta asustada, Перу), "Аджамі" (Ajami, Ізраїль), "Зима і війна" ("Oorlogswinter", Нідерланди) та "Біла пов`язка" (Das weiße Band", Австрія).

До фіналу з них пройдуть п`ять фільмів, список яких буде оголошено 2 лютого, а переможця оголосять 7 березня на урочистій церемонії вручення нагород Кіноакадемії.