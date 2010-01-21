В СБУ кажуть, що рішення суду щодо винних у Голодоморі набуло чинності

Сьогодні набуло чинності рішення Апеляційного суду Києва від 13 січня цього року, який визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За інформацією працівників спецслужби, впродовж семи днів з моменту проголошення цієї ухвали ніхто не оскаржив її в касаційному порядку, і вона, таким чином, вступила в силу.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-33 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.

У той же час суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їхньою смертю.

«Згідно з висновком проведеної під час досудового слідства судової науково-демографічної експертизи Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. М.Птухи НАН України, внаслідок скоєного геноциду в Україні загинули 3 млн. 941 тис. чоловік», зазначають в СБУ.