Прес-центр ”Азовсталі”: людських жертв немає

Прес-центр меткомбінату «Азовсталь» стверджує, що внаслідок займання газу в доменній печі жертв немає, троє працівників дістали «безпечні ушкодження».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «МК «Азовсталь», коментуючи займання доменного газу, що сталося у виробничому комплексі доменної печі №3 МК «Азовсталь» 23 березня 2006 року о 20.55.

За інформацією прес-центру, цей інцидент не вплине на стабільність роботи МК «Азовсталь»

В результаті займання було часткове пошкоджене оснащення доменної печі і водоводу. З метою убезпечення працівників комбінату, робота доменних печей №3, №1 і №4 була припинена.

Як зазначили в прес-центрі, велика частина наслідків займання газу усунена: доменні печі №4 і №1 відновлять свою роботу до 17.00 24 березня. Доменна піч №3 після усунення неполадок і проходження планового ремонту відновить свою роботу через 45-60 днів.

За даними прес-центру МК «Азовсталь», внаслідок інциденту жертв немає. 3 працівникам, які дістали безпечні ушкодження, своєчасно надана медична допомога.

Зараз на МК «Азовсталь» створена і приступила до роботи тимчасова комісія для встановлення причин займання газу. Найближчим часом комісія визначить обсяг необхідних робіт для відновлення повноцінної роботи доменної печі №3.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби МНС, 23 березня о 20.55 на металургійному комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області стався вибух з подальшим горінням у доменній печі №3. За інформацією МНС, постраждали троє робітників, які в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в міську лікарню №2.

Вибухом пошкоджена внутрішня цегляна кладка печі і водопровід, що привело до підтоплювання та аварійного відключення електропідстанції.

В 00.28 24 березня підрозділами Державної пожежної охорони МНС України пожежа ліквідована. З шести доменних печей тимчасово припинена робота першої і четвертої, на третій - проводяться відновні роботи.

Попередня причина вибуху - порушення технологічного процесу.

За фактом того, що сталося, правоохоронними органами проводиться розслідування.

Відкрите акціонерне товариство «Металургійний комбінат «Азовсталь» - це сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції. МК «Азовсталь» входить у трійку лідерів галузевого рейтингу металургійних підприємств України з виробництва чавуну, сталі, прокату.

44,87% акцій ВАТ «МК «Азовсталь» належить ЗАТ «Торговий дім «Азовсталь», 25, 72% - ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент», 15,53% - металотрейдеру Leman Commodities (Швейцарія), 11,57% - SCM Limited (Кіпр). 95,94% акцій ЗАТ «Торговий дім «Азовсталь» належить ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент».