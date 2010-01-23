Проти члена ДВК, який проголосував двічі, порушили кримінальну справу

Прокурор Умань Черкаської області 21 січня порушив кримінальну справу проти 36-річного члена дільничної комісії за голосування двічі на вибораз Президента України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.158-1 Кримінального кодексу України.

З матеріалів проведеної перевірки відомо, що вказаний громадянин, діючи умисно та цілеспрямовано з метою незаконного збільшення кількості голосів за одного із кандидатів у президенти, скориставшись тим, що є членом дільничної виборчої комісії і внесений до двох списків виборців, а саме: загальних – за місцем проживання та уточнених – для членів дільничної комісії, 17 січня проголосував двічі, йдеться у повідомленні.