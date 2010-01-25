Частина Херсона залишилася без світла й газу

Частина Херсона через аварії залишилася без електропостачання та газопостачання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, зокрема, сьогодні о 5-й годині ранку в Суворовському районі обласного центру було пошкоджено електрокабель. Внаслідок цього без електропостачання залишився мікрорайон “4-й Таврійський”.

Як повідомили УНІАН у ВАТ «Херсонобленерго, без світла також залишився і мікрорайон «2-й Таврійський», але його вдалося перевести на резервне живлення.

Аварію ліквідовують бригади обленерго.

Крім того, в центрі Херсона через спрацювання автоматики на ГРП без газопостачання залишилось 52 квартири.