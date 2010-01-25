За тиждень холодові травми дістала 81 людина, 9 померли

За останні три дні - 22-24 січня - в Дніпропетровську спостерігається різке збільшення кількості обморожень. За тиждень холодові травми дістала 81 людина, при цьому 9 померли.

Про це на прес-конференції в ІА «Новий міст» повідомив головний позаштатний фахівець з комбустіології головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, доктор медичних наук Сергій СЛЕСАРЕНКО.

«Вперше ми зіткнулися з великою кількістю обморожень у 2006 році, коли в грудні почали доставляти пацієнтів у зв`язку з різким похолоданням, - розповів він. - Цієї зими, починаючи з 22 січня, зросла кількість потерпілих. По Україні таких 3,1 тис. чоловік, при цьому приблизно 2 тис. з них потребують стаціонарного лікування».

«За минулий тиждень у Дніпропетровській області холодові травми дістала 81 людина. Збільшення кількості потерпілих зареєстровано 22 січня – 16 чоловік, 23-го – 16 і 24-го – 30 чоловік», - сказав С.СЛЕСАРЕНКО.

При цьому, за даними обласного бюро судово-медичної експертизи, від переохолодження померли 9 чоловік. Зокрема, в Дніпропетровську жінка померла від переохолодження на подвір’ї власного будинку. Як повідомляє ГУ МНС України в Дніпропетровській області, 24 січня в Красногвардійському районі Дніпропетровська на подвір’ї приватного будинку було знайдено тіло його господині. 33-річна жінка загинула внаслідок переохолодження.