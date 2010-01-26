Євро на міжбанку пішов униз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0790/8,0915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2664/0,2669 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,3840/11,4040 грн./євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4097/1,4099 дол./євро (понеділок, 25 січня, - 1,4147/1,4149 дол./євро).

У понеділок, 25 січня, Національний банк України на ринок не виходив.