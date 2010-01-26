У храмі вибухнув котел: є жертви

Внаслідок вибуху водонагрівального котла в котельній, що обігріває протестантський храм у селі Фурманівка Кілійського району Одеської області, один з віруючих загинув, ще два дістали численні поранення і госпіталізовані в Кілійську райлікарню.

Про це сьогодні повідомила УНІАН головний фахівець по зв`язках з громадськістю облуправління з питань надзвичайних ситуацій Лідія ЯНКОВСЬКА.

За її словами, «обставини події фахівцями уточнюються. Найімовірніше, вибух у кімнаті молитовного будинку, де розміщувався котел, який працює на твердому паливі, стався внаслідок порушення правил його експлуатації».

Трьох постраждалих у тяжкому стані негайно доставили в лікарню, проте надати меддопомогу 38-річному пацієнту не встигли – він відразу ж помер, а двом іншим - 48 і 59 років, доставленим з переломами кінцівок, - медики встигли надати дієву допомогу – вставили шини і наклали гіпс.

«Зараз життя потерпілих поза небезпекою», - зазначила Л.ЯНКОВСЬКА.