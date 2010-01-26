Патріарх Філарет закликав віруючих проголосувати у другому турі

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ закликав громадян прийти 7 лютого на виборчі дільниці та віддати свій голос на захист України, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату.

Патріарх ФІЛАРЕТ нагадав історію боротьби за незалежність України і наголосив на тому, що сьогодні, в час випробувань, треба зберегти отриманий нами дар. «Наші предки боролись за Україну зі зброєю в руках – але не досягли незалежності. А коли поклали надію на Бога, то незалежність і державність впали нам, як манна з неба. І цей дар, який ми отримали від Бога, треба зберігати”, - зазначив Патріарх ФІЛАРЕТ.

Він також вказав на те, що проти незалежності України вороги продовжують боротьбу. «Ворогів багато, вони озброюються і неправдивим словом, і грошима, і переконують нас: не йдіть на вибори, – відзначив Предстоятель Київського патріархату. – А що означає не йти на вибори? Це означає віддати Україну. Тому ви не слухайте цих неправдомовників. Треба на вибори йти і захищати Україну».

Патріарх ФІЛАРЕТ підкреслив, що свободу потрібно захищати, але свобода не означає свавілля. Бо свобода має виявлятися у любові до Батьківщини, до свого народу, до своєї сім’ї й ближніх, а не в гріхах.

«Не захистимо свободу – тоді й не треба скаржитися, що ми не свобідні, – наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ. – Просили свободу? Бачите цінність свободи? Не втрачайте її!”