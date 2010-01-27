Американці назвали улюбленого актора 2009 року
09:10, 27 січня 2010Суспільство
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Анджеліну Джолі "розлюбили"
|Клінт ІСТВУД
Друге місце жителі США віддали Джоні ДЕППУ (минулого року він зайняв восьме місце), третє – Дензелу ВАШИНГТОНУ.
Такі дані наводяться в щорічному соціологічному опитуванні Harris Poll, повідомляє «Газета.ру».
До десятки улюблених акторів США також увійшли Сандра БУЛЛОК, Том ХЕНКС, Джордж КЛУНІ, Джон УЕЙН, Меріл СТРІП, Морган ФРІМЕН і Джулія РОБЕРТС.
Зазначається, що в 2009 році із списку зникли імена Вілла СМІТА, Гаррісона ФОРДА і Анжеліни ДЖОЛІ.
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