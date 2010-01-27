Почесний консул Данії не має українського громадянства

У межах розвитку співпраці між Західною Україною та Королівством Данія у Львові планують відкрити Почесне консульство Данії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні, 27 січня, під час офіційної зустрічі голови Львівської обласної державної адміністрації Миколи КМІТЯ з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Мікаелем БОРГ-ХАНСЕНОМ.

М.КМІТЬ підтримав позицію М.БОРГ-ХАНСЕНА щодо погодження кандидатури Ларса ВЕСТБЕРГА, голови правління Західноукраїнської філії Європейської бізнес-асоціації, на посаду почесного консула Королівства Данія у Львові. Однак проблема полягає в тому, що кандидат на посаду почесного консула не є громадянином України.

«Ми вважаємо, що Ларс ВЕСТБЕРГ був би дуже сильною фігурою і посприяв вливанню інвестицій у ваш регіон, якби його визнали почесним консулом Данії у Львові. Я вже порушував це питання у Києві під час зустрічі з представником МЗС. Затримка за тим, що почесним консулом може бути лише громадянин України, котрий користується підтримкою місцевої влади. Громадянства може набути лише особа, яка впродовж 5 років проживає на території України», - зазначив під час зустрічі М.БОРГ-ХАНСЕН.

Губернатор Львівської області наголосив, що влада Львівщини підтримає кандидатуру Л.ВЕСТБЕРГА на цей пост і подасть про це усі необхідні документи.

Довідка УНІАН. У січні-листопаді 2009 року зовнішньоекономічний оборот Львівської області з Королівством Данія становив 92,7 млн. дол. З них експорт становив 63,6 млн. дол., а імпорт - 29,1 млн. дол. При цьому сформувалося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в розмірі 34,5 млн. дол.

У 2009 році експорт товарів до Данії здійснювали 39 підприємств Львівської області.