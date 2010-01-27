Україні загрожує найсильніша за останні 10 років повінь

Вчені попереджають, що повінь навесні 2010 може бути однією з найсильніших за останні 10 років.

Про це повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.

За даними Гідрометцентру, снігові запаси у деяких регіонах уже зараз перевищують норму, а в лютому снігу ще додасться.

Аномальна зима в Україні призвела до того, що на зміну потужним снігопадам прийшли тривалі морози до -30 С. Екологи попереджають: якщо у лютому снігу додасться, а навесні стрімко потеплішає, у 2010 році варто чекати найсильнішої за останні роки повені.

У Гідрометцентрі України констатують, що водопілля не минути, зокрема, біля річки Прип’ять на Волині та на Тернопільщині, де рівень води вже сьогодні - як у весняних потоках.

Фахівці також занепокоєні руслом Дніпра у столиці через те, що шар снігу на Київщині удвічі товстіший за попередні роки. Елітні набережні столиці, Осокорки і Конча Заспа - перші на шляху весняної стихії. Раніше на місці цих хатинок річка під час повені розливалась на 8 кілометрів. Куди вода піде тепер, ніхто не береться прогнозувати.

У МНС України запевняють, що до паводку вони активно готуються, щоправда, поки не ухвалено державний бюджет, грошей на таку боротьбу немає. Водночас МНС наголошує, що значна роль у протидії повені належить саме місцевим громадам.

Прогнози водогосподарників наразі дуже попередні, точніше про водопілля в Укргідрометцентрі скажуть за 25 днів. Проте тоді часу на підготовку до опору стихії буде обмаль.