На Житормищині у зоні відчуження в рамках благодійної акції до 20-річчя аварії на ЧАЕС лікарі обстежать понад 2 тисячі школярів

Сьогодні у Народичах та Народицькому районі Житомирської області до 20-річчя аварії на Чорнобильській АЕС стартувала благодійна акція міжнародного українсько-американського фонду «Місія в Україні» по безкоштовному забезпеченню ліками та медичному обстеженню усіх місцевих жителів.

Як повідомила УНІАН представник фонду в Житомирській області Ірина ВЕНГЛОВСЬКА, акція, яка завершиться 29 квітня, охопить понад 2 тисячі дітей, що проживають у зоні відчуження. В Україні згаданий фонд діє уже 8 років.

Акція є, за словами І.ВЕНГЛОВСЬКОЇ, логічним продовженням тривалої благодійної роботи фонду з чорнобильцями Житомирщини. На обліку у згаданій організації перебувають близько 100 сімей, які щомісяця отримують допомогу медикаментами і продуктами харчування. У дитячих таборах оздоровлено понад 500 дітей-інвалідів з Чорнобильської зони.